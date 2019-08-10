Neymar PSG'den ayrılıyor

Neymar, Paris Saint-Germain'den ayrılmak üzere. Kulübün Sportif Direktörü Leonardo, Brezilyalı yıldız için transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediğini duyurdu.

Son aylarda sık sık adı transfer dedikodularına çıkan Neymar için resmi açıklama geldi. Leonardo, Ligue 1'in ilk haftasında oynanacak olan Nimes maçının kadrosuna alınmayan Neymar için transfer sinyali verdi.

"ANLAŞMAYA YAKINIZ"

Henüz kesin anlaşma olmadığını bildiren Leonardo, ''Neymar'ın transfer görüşmeleri öncekinden daha ileri seviyede. Ancak kesin bir anlaşma yok. Neler olacağını göreceğiz'' dedi.

Leonardo, Sambacı yıldız için hangi kulüple görüşme halinde olduklarını saklı tutarken İspanyol basınının öne çıkan kaynakları Marca ile AS, futbolcunun Real Madrid'e çok yakın olduğunu iddia etti.

Dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını elinde bulunduran Neymar, 2017 yazında Barcelona'dan Fransız ekibine transfer oldu. Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldız için 222 milyon euroluk astronomik bir bonservis bedeli ödedi. 27 yaşındaki Neymar son dönemde üst üste yaşadığı sakatlıklarla ön plana çıkıyor.

Paris'te iki sezon geçiren Neymar, takımıyla 58 resmi maçta süre alırken 52 gol atıp 25 asist yaptı.