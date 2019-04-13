Neymar PSG'den ayrılmak istemiyor

Neymar Jr'ın babası Neymar Santos, RMC Sport'a verdiği röportajda oğluyla ilgili transfer iddialarına son noktayı koydu.

Paris Saint-Germain'e transfer olduğu günden bu yana adı farklı takımlarla anılan Neymar için babasından transfer açıklaması geldi.

Neymar'ın PSG'de mutlu olduğunu dile getiren baba, ''Şu an sadece ikinci sezondayız. Henüz bitmedi, ortada yarı yola bile gelmediğimiz bir sözleşme var. Bu tür transfer söylentileri daima çıkacak. Neticede hayal etmeden Neymar gibi bir futbolcuya sahip olamazsınız. Neymar, Paris Saint-Germain'den ayrılmak istemiyor'' dedi.

27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2017 yazında Barcelona'dan 222 milyon Euro'ya transfer olmuş ve dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını eline geçirmişti.