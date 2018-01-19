Neymar Real Madrid'e uzak

Paris Saint Germain'in Dünya'daki diğer tüm kulüplere oranla finansal anlamda yakaladığı ciddi üstünlük bilinen bir gerçek.

Neymar'ın Real Madrid'e olası transferi hakkında konuşan takımın İtalyan oyuncusu Marco Verratti'nin eski menajeri Di Campli de, buna dikkat çekerken hayli enteresan ifadeler kullandı.

ALTINDAN BİR HAPİSANEDE TUTSAKLAR

Oyuncuların PSG'de altın bir kafeste yaşadıklarını söyleyen Di Campli: ''Neymar'ı Real Madrid mi transfer edecekmiş? Buna ancak gülebilirim. Neymar ya da PSG'nin elinde tuttuğu tüm oyuncular, onlar istemedikçe bir yere gidemez. Adamlar adeta altından bir hapishanede tutsaklar.'' diyen menajer, oyuncuların bu kontratları başka hiçbir yerde alamayacağını belirterek, sözlerine şunları ekledi:

''Bu hepsi için geçerli. Böyle bir kontratı başka hiçbir yerde bulamazlar. Sanıyor musunuz ki onlar PSG'nin sportif hedefleri için burada? İmkansız! Hepsi de Ligue 1'in çoluk çocuk ligi olduğunu adı gibi biliyor ancak para kazanmak için burada kalıyorlar. Kimse bana Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu vs demesin, hepsi bir araç; ana amaç para kazanmak.''