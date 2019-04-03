Neymar sahalara dönüyor

Neymar, Ocak ayında Strasbourg'a karşı oynanan lig maçında ayak bileğine aldığı darbe sonrası sakatlanmış ve yaklaşık iki ay boyunca karşılaşmalarda forma giyememişti.

İyileşme süresinin bir kısmını ülkesinde geçiren Brezilyalı oyuncunun, bu hafta takımıyla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

PSG'den yapılan açıklama ile tedavi sürecinin oldukça başarılı geçtiği ve oyuncunun çarşamba günü antrenmanlara başlayacağı duyuruldu. Teknik direktör Thomas Tuchel daha önce Brezilyalı futbolcunun iyi hissettiğini ve herhangi bir ağrı duymadığını belirtmiş ancak geri dönüş tarihi vermemişti. 27 yaşındaki yıldız çıktığı 13 lig maçında 13 gol ve 7 asist yaptı.