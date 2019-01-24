1 Hakan Bilal Kutlualp: Serdar Aziz transferi bitti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertli yönetimin Serdar Aziz'i transfer ettiğini söyledi.

2 Neymar sakatlandı PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar, Strasbourg maçında ayak bileğinden sakatlandı. Oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu sahayı gözyaşları içinde terk etti.

3 Şenol Güneş: Quaresma'nın kalmasını istiyorum Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma, Adriano, Caner, Oğuzhan ve Tolga hakkında açıklamalarda bulundu. Güneş, Portekizli yıldızın takımda kalmasını istediğini söyledi.

4 G.Saray'da hedef Babacar ve Defrel Alan ve Pato transferlerinden istediği sonucu alamayan Galatasaray'da yönetici Abdurrahim Albayrak'ın apar topar İtalya'ya uçtuğu öğrenildi. Cimbom'un hedefinde Babacar ve Defrel var.

5 Victor Moses İstanbul’da Fenerbahçe’nin Chelsea'den transfer ettiği Nijeryalı futbolcu Victor Moses İstanbul’a geldi.

6 Higuain sezon sonuna kadar Chelsea'de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Arjantinli golcü Gonzalo Higuain'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

7 Barcelona Frenkie de Jong'u transfer etti Barcelona, devre arası transfer döneminin en büyük transferini yaptı ve Ajax'ın genç orta sahası Frenkie de Jong'u 86 milyon euro bonservis ücretiyle transfer etti.

8 Usain Bolt futbolu bıraktı Atletizmi bıraktıktan sonra profesyonel futbolcu olmak için çalışmalara başlayan 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni Usain Bolt, spor kariyerini bitirdiğini açıkladı.

9 Ali Koç PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmi sitede yaptığı açıklamadan dolayı tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.