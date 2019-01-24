Neymar sakatlandı

Paris Saint Germani'in Fransa Kupası'nda Strasbourg'u sahasında 2-0 yendiği karşılaşmada Neymar şoku yaşandı.
Brezilyalı yıldız karşılaşmanın 62. dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanarak sahayı terk etti.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Geçtiğimiz yıl sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlıtlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu, aynı bölgeden sakatlanması PSG'lileri de korkuttu.
Yıldız futbolcu da sakatlığının ardından oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.
TUCHEL: ENDİŞELİYİM
Karşılaşmanın ardından PGS Teknik Direktörü teknik direktörü Thomas Tuchel Neymar hakkında yaptığı açıklamada, "Neymar şu an hastanede. Endişeliyim çünkü aynı ayak..." dedi.