Brezilya'nın Katar'ı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında Neymar sakatlandı.
Copa America'ya hazırlık için Katar ile karşılaşan Brezilya'da Neymar, 21. dakikada sağ ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi. Brezilyalı yıldız, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Sonrasında yardım eşliğinde soyunma odasına gitti. Neymar'ın Copa America'da oynayıp oynamayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
STATTAN KOLTUK DEĞNEKLERİYLE AYRILDI
Ancak yldız futbolcunun stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldığı görüldü.
Öte yandan Brezilya Futbol Federasyonu, Neymar’ın 2019 Copa America’da forma giyemeyeceğini açıkladı.