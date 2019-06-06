Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Cimbom, Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'nın peşine düştü.

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a talip çıktı. Sarı-lacivertli kulübün kapısını çalan Parma'nın, 24 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro (38 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi.

1 Ronaldolu Portekiz, Uluslar Ligi'nde finalde UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İsviçre'yi konuk eden Portekiz, sahadan 3-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

2 Galatasaray'dan Talisca girişimi Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Cimbom, Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'nın peşine düştü.

3 Neymar sakatlandı Brezilya'nın Katar'la yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Neymar, yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamadı.

4 Genoa ve Parma Miha Zajc'ın peşinde Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a talip çıktı. Sarı-lacivertli kulübün kapısını çalan Parma'nın, 24 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro (38 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi.

5 Fatih Terim’den bayram mesajı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir bayram mesajı paylaşırken, şampiyonuğa da vurgu yaptı.

6 Anadolu Efes Süper Lig'de finalde Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı deplasmanda yenerek seride 3-0 öne geçen Anadolu Efes, finale yükseldi.

7 Abdullah Avcı'nın Quaresma kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ricardo Quaresma'nın takımda kalmasına karar verdi. Portekizli futbolcu gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giyecek.

8 Ç.Rizespor Başkanı: Vedat Galatasaray'ı tercih eder Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Vedat Muriç hakkında açıklamalarda bulundu.

9 EURO 2020 Elemeleri'nde Cüneyt Çakır'a görev FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Danimarka-İrlanda maçını yönetecek.