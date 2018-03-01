Neymar sezonu kapattı

Paris Saint Germain'in 17 Şubat'ta Marsilya ile oynadığı maçta bileğini burkup acı içinde yere yığılan ve sahayı sedyeyle terk eden Neymar hakkında ilk olarak sakatlığının çok ciddi olmadığı ve haftaya Real Madrid karşısında forma giyebileceği söylenmişti.

Ama sonraki her açıklamada yıldız futbolcunun iyileşme süreci uzadı. Ameliyat ile Dünya Kupası'nın başlangıcı arasında 3,5 ay bulunuyor.

AYAĞINDA ÖNEMLİ BİR KIRIK VAR

Konuyla ilgili son açıklamayı Neymar'ı Cumartesi günü Belo Horizonte'de ameliyat edecek olan Brezilya Milli Takımı'nın sağlık ekibinden Doktor Rodrigo Lasmar yaptı. Lasmar, "Ayağında önemli bir kırık var. Üzücü ama ameliyat dışında bir alternatif yok. Çünkü ameliyatla en hızlı iyileşme sağlanacak. Bu tip kırıkları görmek zordur. Ama şurası da bir gerçek ki; muhafazakar tedavi bu tip sorunlarda iyi bir yöntem değil. Çünkü tam iyileşme sağlanamayabilir ve kısa sürede yeni sorunlar çıkabilir. Kesin çözüm için ameliyat kararı verildi" diye konuştu.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Neymar'ın iyileşmesinin üç ayı bulabileceğini belirten Lasmar, "Brezilya'nın Dünya Kupası'nda ilk maçı 17 Haziran'da İsviçre ile... Neymar'ı en kısa sürede futbola döndürmek için biz de elimizden geleni yapacağız, kendisi de" açıklamasını yaptı.

DÜNYA KUPASI RİSKE GİRDİ

Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Neymar'ın Dünya Kupası'nda oynaması da tehlikeye girdi. Brezilya basını Neymar'ın mutlaka Dünya Kupası kadrosunda olacağını belirtirken, rehabilitasyon süreci ve form durumundan dolayı Brezilya'ya beklenen katkıyı yapamamasından dolayı endişeli.