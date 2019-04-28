Neymar taraftarı yumrukladı

Fransa'da ligi açık ara farkla şampiyon tamamlayan PSG, kupada büyük bir şok yaşadı.

TARAFTARA YUMRUK ATTI

Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren PSG-Rennes mücadelesi penaltı atışlarına gitti. Karşılaşmanın penaltı atışlarında PSG'ye 6-5 üstünlük kuran Rennes kupaya uzanan taraf oldu. Maçın ardından yaşanan bir olay ise karşılaşmanın önüne geçti.

Neymar'dan maç sonu taraftara yumruk - İZLE

İkincilik madalyasını almak için seremoniye giden Brezilyalı yıldız Neymar, bir taraftara yumruk attı. Elindeki telefonuyla video çeken taraftar Neymar'a, "Futbol oynamayı öğren" deyince deneyimli futbolcu kızdı ve taraftarı yumrukladı.

Neymar yumruk attıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Brezilyalı ismin büyük bir ceza alması bekleniyor.