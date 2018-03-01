Neymar: Teslim olma, duvarı tırman

PSG'nin Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanan Neymar için Brezilya Milli Takımı doktorlarının da Paris'te gerçekleştirdiği tetkikler sonrası ameliyat kararı verilmişti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu hafta tamamlanmadan Brezilya'da operasyon geçirecek olan Brezilyalı yıldızın beşinci tarak kemiğindeki kırığa müdahale edilecek.

Mayıs ayında sahalara dönmesi beklenen Neymar, Instagram'daki sosyal medya hesabından sakatlık sonrası yerde yatarken bir fotoğrafını paylaştı. Bunun altına yazdığı mesajda ise pes etmeyeceğini vurguladı. Neymar'ın Instagram hesabından yayınladığı mesaj şöyle. "Engeller seni durduramaz. Karşına bir duvar çıksa bile pes etme. Onu tırmanıp aşmak için bir yol bul."