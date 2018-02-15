Neymar tur için ümitli

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sonucu merakla beklenen eşleşmenin ilk maçında Real Madrid, sahasında Paris Saint-Germain'i 3-1 mağlup ederek tur için avantajı eline geçirdi.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta etkisiz bir performans gösteren PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar ise mağlubiyetin ardından tur için iddialı konuştu.

ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

Neymar, 3-1'lik yenilginin ardından ''Kötü oynamadık ama Real Madrid'i elemek için daha iyi olmalıyız. İşimiz çok zor ama imkansız değil. Geçen sene Barcelona'da oynarken daha zor bir durumla karşı karşıya kalmıştık ama başarmıştık. Rövanş maçında daha iyi oynayacağız" sözlerini kullandı.

BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM

Dünyanın en pahalı futbolcusu olan Neymar, geleceği hakkında da konuşurken ''PSG ile kontratım bulunuyor. Takım arkadaşlarımdan ve bu kulüpten çok mutluyum. Sadece buradaki hikayemi ve burada kazanacağım başarıları düşünüyorum'' dedi.