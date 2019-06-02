Neymar'a tecavüz suçlaması

Fransa Ligi takımlarından PSG'de oynayan dünyaca ünlü yıldız Neymar, bir kadına tecavüz ettiği iddialarıyla gündeme geldi.

INSTAGRAM'DAN TANIŞTILAR

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Brezilyalı bir kadın, Neymar'la Instagram'da tanıştıklarını ve yıldız oyuncunun kendisini 15 Mayıs'ta Paris'e davet ettiğini ifade etti.

İsmi açıklanmayan Brezilyalı kadın, olayın Paris'te bir otel odasında gerçekleştiğini belirtti.

Neymar ile bir otelde buluştuğunu ileri süren kadın, Brezilyalı futbolcunun sarhoş olduğu ve zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiği yönünde ifade verdi.

Olaydan birkaç gün sonra Brezilya'ya döndüğünü söyleyen kadın, can güvenliğinden korktuğu için bir süre sessiz kaldığını vurguladı.

Geçtiğimiz aylarda Portekizli yıldız Ronaldo'ya da tecavüz suçlamasıyla dava açılmıştı.