Neymar'a yıllık 50 milyon euro

Paris Saint-Germain, Neymar'ı elinde tutmak için kesenin ağzını açtı.

Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından yıldız arayışına giren Real Madrid'de ilk aday Neymar. Bu durumu öngören PSG, Brezilyalı yıldızı takımda tutmak için sözleşme koşullarını gözden geçirme kararı aldı.

50 MİLYON EURO KAZANIP MESSİ'Yİ GEÇECEK

Neymar, Fransız kulübüyle yıllık 37 milyon euro değerinde beş yıllık bir sözleşme imzalamıştı. PSG yeni hamlesiyle 26 yaşındaki yıldıza yılda 50 milyon euro değerinde bir maaş teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Şu an yıllık 40 milyon euro maaşla Lionel Messi en çok kazanan futbolcu konumunda.

Sözleşmesinde serbest bırakılma şartı bulunmayan Neymar için Real Madrid'in PSG'yi ikna etmek. Ancak PSG yönetimi bu yeni maaş teklifiyle transferi engelleyeceğini umuyor. Real Madrid'in beklentisi başarısız olması halinde B planı olarak Neymar'ın takım arkadaşı olan Kylian Mbappe öne çıkıyor.

PSG yönetimi, ayrıca Neymar'ı takımda tutmak ve kendisinin huzurunu sağlamak için Milli takımdan Brezilyalı futbolcunun fizyoterapisti Bruno Mazziotti'yi işe aldı.