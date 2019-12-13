Neymar'dan Barça'ya yeni dava

Neymar, eski kulübü Barcelona'ya karşı mahkemeye başvurdu. El Mundo Gazetesi'ne göre Brezilyalı yıldız, Katalan kulübünde kalan maaşını talep ediyor.

BARÇA'YI MİSİLLEME YAPMAKLA SUÇLADI

Neymar, 3.5 milyon euroluk tazminat talep ederken, Barça'yı 'kötü niyet' ve PSG transferi için kendisine karşı 'misilleme' yapmakla suçladı. 27 yaşındaki futbolcu, Barcelona'nın kendisine bu borcu ödemeye söz verdiğini ancak anlaşmayı bozduğunu iddia ediyor.

Neymar 2016 yılında İspanyol ekibiyle yaptığı sözleşmede yer alan sadakat bonusunun ödenmediği gerekçesi ile 30 milyon euro talep etmişti. Barcelona cephesi ise bu rakamın 9 milyon euro olduğunu savunmuştu.

2017'de 222 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Neymar'ın geçtiğimiz yaz yeniden Barcelona'ya döneceği haberleri futbol gündeminin merkezinde yer almıştı.