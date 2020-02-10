Neymar'dan Beckham'a transfer sözü

Çevrimiçi video sitesi YouTube'da yer alan OTRO isimli kanalda, Beckham-Neymar ikilisini bir araya getiren bir röportaj yayınlandı.

Röportajda Neymar, Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye gelecekte transfer olacağına yönelik de söz bir söz verdi.

BECKHAM, NEYMAR'DAN 10 YIL SONRASI İÇİN TRANSFER SÖZÜ ALDI

Yayınlanan röportajda David Beckham, Neymar'a transfer teklifi yaptı. Beckham, sahibi olduğu Inter Miami kulübüne Neymar'ı 10 yıl sonrası için transfer olması konusunda söz aldı.

Röportajda Neymar, Beckham'ın özellikle stil ikonu olmasından çok etkilendiğini ve yaptığı tüm saç stillerini kendisinin de denediğini belirterek İngiliz yıldıza özel hayranlık beslediğini anlattı.