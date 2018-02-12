Neymar'dan Boluspor'a piyango desteği

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'un Brezilyalı futbolcusu Andre Santos, geçen hafta doğum gününü kutlayan Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar'ın davetlisi olarak Fransa'ya gitti.

5 BİN BİLET SATIN ALDI

Birçok dünya yıldızının bulunduğu davette Andre Santos'un yanında götürdüğü Boluspor Piyangosu biletlerinden 5 bin adet alan Neymar, kulübe 75 bin lira destek oldu. Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, 28 Şubat'ta çekilişi yapılacak piyangonun biletlerinin satışının devam ettiğini ancak biletlere çok rağbet olmadığını söyledi.

Bu konuda teknik heyet ve futbolcuların da katkı sağladığını aktaran Çarıkçı, "Teknik heyet ve futbolcularımız da bu biletlerden alacak. Takım kaptanımız Santos, 5 bin bileti Fransa'ya götürdü. En iyi arkadaşı Neymar'a 5 bin bilet verdi. Biletlerimiz dünya yıldızları tarafından rağbet görüyor. Brezilyalı kaptan Andre Santos'un arkadaşı Neymar, 75 bin lira değerindeki 5 bin adet Boluspor Piyangosu bileti alarak kulübe destek oldu." diye konuştu.

Çarıkçı, burada amacın Boluspor'a katkı sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.