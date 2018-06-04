Brezilya, Dünya Kupası öncesi karşılaştığı hazırlık maçında Hırvatistan'ı 2-0 yendi.
İngiltere'nin Liverpool şehrinde oynanan maçın 2. yarısına Fernandinho'nun yerine oyuna giren Neymar, Şubat ayından bu yana ilk maçına çıktı.
Neymar'dan Hırvatistan'a harika gol - İZLE
NEYMAR'DAN ŞIK GOL
Oyuna girdiğinde skor 0-0'ken yıldız oyuncu 68. dakikada Coutinho'dan aldığı topla Hırvat defans oyuncuları Sime Vrsaljko ve Duje Caleta-Car'ı geçerek ağları havalandırdı.
Sakatlandığı ve ameliyat geçirdiği ayağıyla golünü atan Neymar, bu performansıyla da 14 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası finalleri öncesi taraftarlarını ümitlendirdi. Brezilya'ın ikinci golü 90. dakikada Liverpoollu Roberto Firmino'dan geldi.
5 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Brezilya, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını 10 Haziran'da Avusturya ile oynayacak.