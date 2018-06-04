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Neymar'dan Hırvatistan'a harika gol

Sakatlığı nedeniyle aylardır sahalardan uzak kalan Neymar'ın dönüşü muhteşem oldu. Brezilyalı yıldız, Hırvatistan ile oynadıkları hazırlık maçıda şık bir gole imza attı.

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Brezilya, Dünya Kupası öncesi karşılaştığı hazırlık maçında Hırvatistan'ı 2-0 yendi.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde oynanan maçın 2. yarısına Fernandinho'nun yerine oyuna giren Neymar, Şubat ayından bu yana ilk maçına çıktı.

Neymar'dan Hırvatistan'a harika gol - İZLE

NEYMAR'DAN ŞIK GOL

Oyuna girdiğinde skor 0-0'ken yıldız oyuncu 68. dakikada Coutinho'dan aldığı topla Hırvat defans oyuncuları Sime Vrsaljko ve Duje Caleta-Car'ı geçerek ağları havalandırdı.

Sakatlandığı ve ameliyat geçirdiği ayağıyla golünü atan Neymar, bu performansıyla da 14 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası finalleri öncesi taraftarlarını ümitlendirdi. Brezilya'ın ikinci golü 90. dakikada Liverpoollu Roberto Firmino'dan geldi.

5 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Brezilya, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını 10 Haziran'da Avusturya ile oynayacak.

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