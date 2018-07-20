Neymar'dan 'taklacı' eleştirilerine cevap

Rusya'da düzenen Dünya Kupası'nda kendini çok fazla yere bıraktığı ve teatral hareketler yaptığı şeklinde eleştirilen Neymar, bu konudaki sessizliğini bozdu.

ÖZÜR DİLERİM CANIM DİYEMEM

26 yaşındaki futbolcu "Benim tarzım dripling yapmaya, defans oyuncuları ile yüz yüze gelmeye dayalı. Savunmadaki rakibimin karşısına geçip "Canım, özür dilerim ama bir gol atmak istiyorum" diyemem. Onu geçmem lazım. Bir şeyler denenemem lazım. O da bana faul yapacak" dedi.

Bu kadar çok faul almasında anormal bir durum olmadığını dile getiren Brezilyalı süper yıldız hakemlerin bu pozisyonları kaçırmaması gerektiğini belirtti. Neymar, "Çoğu zaman ben diğer oyunculardan daha hızlı ve daha hafifim. Onlar da bana faul yapıyor. Hakem bu iş için orada. Faulü belirlemek için" diye konuştu.

(Neymar alfabesi)

BEN DE GÜLÜYORUM

Kendisi hakkında sosyal medyada yapılan esprili paylaşımları gördüğünü dile getiren Neymar, "Paylaşımları görüyor ve gülerek karşılşıyorum. Daha geçen gün bu konuda bir şaka paylaşımı yaptım. Ama bir düşünün. Tüm bu müdahalelerden acı duymak ister miyim? Bu gerçekten acı verici. Her maçtan sonra 4 ya da 5 saat buzda duruyorum. Bunu tecrübe etmeyen bilemez, anlayamaz" ifadesini kullandı.