Neymar'ı sinirlendiren Real Madrid sorusu

Başakşehir maçının kaza olduğunu belirten Tudor, tüm karşılaşmaları kazanan takımların eski komünist zamanlarda kaldığını söyledi.

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Robinho'ya tecavüz suçundan 9 yıl hapis cezası

Robinho, Milan'da oynadığı dönemde 22 yaşındaki bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.