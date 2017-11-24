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Neymar'ı sinirlendiren Real Madrid sorusu

Dünyanın en pahalı futbolcusu olan Neymar, adının Real Madrid ile anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Neymar'ı sinirlendiren Real Madrid sorusu

Paris Saint Germain’in Şampiyonlar Ligi’nde Celtic’i 7-1 yendiği maç sonrası basın mensuplarının sorularına maruz kalan Neymar, kendisine Real Madrid iddiaları sorulması üzerine sinirlenerek röportajı yarıda bıraktı.

YORUCU OLMAYA BAŞLADI

Real Madrid sorusu üzerine oldukça sinirlenen Neymar “Artık bu sorular yorucu olmaya başladı” diyerek basın mensuplarının yanından hızla uzaklaştı.

Paris Saint Germain’de mutsuz olduğu söylenen Neymar’ın Real Madrid’in 1 numaralı transfer hedefi olduğu belirtilmişti. Real Madrid’in yıldızları Sergio Ramos, Casemiro ve Dani Ceballos, eski Barcelona oyuncusu Neymar’ı takımlarında görmekten mutluluk duyacaklarını açıklamışlardı.

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