Neymar'ın Dünya Kupası'nda yerden kalkmıyor

2018 Dünya Kupası'nın en çok konuşlan olaylarından birisi de Neymar'ın kendini yerine atması.

Brezilyalı yıldız futbolcu kendisine yapılan faullere abartılı şekilde tepki vermesi futbolseverler tarafından alay konusu oldu.

TURNUVADA FAUL REKORU KIRDI

Bütün turnuva boyunca kendini yer atması ve abartılı şekilde yerde kıvranmasından dolayı sosyal medya tarafından alay konusu olan Brezilyalı yıldız, turnuva rekoru olan 23 faule maruz kaldı.

14 DAKİKA YERDE KALMIŞ

Bu faullerin bazılar gerçekten sert haraketler olsa da Neymar'ın faullere abartılı tepkisi kendisinin alay konusu olmasına neden oluyor.

İstatistiklere göre, Neymar bu Düya Kupası'nda toplam 14 dakikayı yerde kıvranarak geçirmiş. Bu 14 dakikanın içinde son 16 turu maçında Meksikalı futbolcu Miguel Layun'un bileğine müdahalesi sonrasında yerde 5 dakika 30 saniye yatması da yer alıyor.

İSVİÇRE MAÇINDA 10 KEZ DÜŞÜRÜLDÜ

Neymar, İsviçre maçında 10 kez faule maruz kalmış ve 1998 yılında oynanan Tunus-İngiltere maçında 11 faul yapılan İngiliz futbolcu Alan Shearer'dan sonra bir Dünya Kupası maçında en çok faul yapılan futbolcu olmuştu.