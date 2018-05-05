Neymar'ın hayali Ronaldo'yla birlikte oynamak

Son dönemde Real Madrid’in transfer gündeminde ciddi anlamda yer alan Neymar ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Marca Gazetesi, bugünkü manşetinde Neymar ile Ronaldo ikilisini öne çıkararak, “Neymar, Ronaldo ile takım arkadaşı olmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcunun hem Real Madrid formasıyla Santiago Bernabeu’ya çıkmak istediği hem de Cristiano Ronaldo ile aynı takımda forma giymek istediği vurgulandı.

Bu transfer için en uygun sezonun da 2019-2020 olduğu da kaydedildi.