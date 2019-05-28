Neymar'ın kaptanlığı elinden alındı

Brezilya Milli Takımı'nda kaptan değişikliği yaşandı.

Federasyon, pazubandın Neymar'dan alınıp Alves'e verildiğini duyurdu.

Brezilya'da düzenlenecek Copa America öncesi Katar ve Honduras ile hazırlık maçı yapacak olan Brezilya Milli Takımı'nda Alves, sahaya kaptan olarak çıkacak.

26 Mayıs Pazar günü karardan haberdar olan Alves, 107 kez milil formayı giymiş ve 7 gol 16 asistlik katkı sağlamıştı.

Daha önce de milli takım kaptanlığı yapan 36 yaşındaki futbolcu, en son 2018'de Almanya'ya karşı yapılan hazırlık maçında kaptanlık pazu bandını takmıştı.