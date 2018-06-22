Neymar'ın penaltısını VAR iptal etti

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda E Grubu ikinci maçları Brezilya-Kosta Rika mücadelesi ile başladı.
İlk maçta İsviçre ile 1-1 berabere kalan turnuvanın favorilerinden Brezilya, Kosta Rika karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.
Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti - İZLE
Temposu düşük başlayan mücadelenin ikinci yarısında dikkat çeken bir an yaşandı. Rakip ceza sahasında topu önünde bulan Neymar, önemli bir pozisyon yakaladı.
HAKEM ÖNCE PENALTI VERDİ SONRA İPTAL ETTİ
Meşin yuvarlağı rakibinden kurtardıktan sonra rakip futbolcunun kolu Neymar'ın vücuduna temas etti. Bu hafif müdahale sonrasında kendini yere bırakan Brezilyalı futbolcu penaltıyı aldı.
Kosta Rikalı futbolcuların itirazları üzerine VAR'a başvuran maçın hakemi verdiği kararı iptal etti.