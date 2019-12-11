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Neymar'ın peşinde 6 büyük takım var

Fransa Ligi takımlarından PSG'nin formasını giyen ve 'ayrılacak' iddiaları bulunan Brezilyalı süperstar Neymar için 6 dev kulübün takipte olduğu yazıldı.

| Haber Merkezi
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Paris Saint-Germain'de geleceği belirsizliğini koruyan ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Neymar için Avrupa'nın 6 büyük kulübünün yakın takipte olduğu belirtildi.

BİRÇOK DÜNYA DEVİ PEŞİNE DÜŞTÜ

PSG'ye yakınlığıyla bilinen Le Parisien, Brezilyalı oyuncunun peşinde Real Madrid, Barcelona, Juventus, Chelsea, Manchester City ile Liverpool'un olduğunu ve sezon sonunda harekete geçmeye hazırlandıklarını yazdı.

Barcelona'nın Inter'den Lautaro Martinez'i de istediği ve Arjantinli oyuncunun transferinin Neymar yarışından çekilmek anlamına geleceği de vurgulandı.

PSG ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Neymar, sakatlıklarla boğuştuğu sezonda 9 maçta 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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