Neymar'ın Real Madrid fotoğrafları ortaya çıktı

PSG'den ayrılması gündemde olan, adı İspanyol ekibi Real Madrid ile anılan Neymar'ın 2005 yılında Real Madrid'in Stadı'nda çekindiği, daha önce yayınlanmayan fotoğraflar ortaya çıktı.

Marca'da yer alan haberde belgesel, Neymar'ın 13 yaşındayken Madrid'e yaptığı seyahate odaklanıyor. Belgeselde Brezilyalı yıldızın 2005-06 Real Madrid Genç Takımı'nda Dani Carvajal, Pablo Sarabria gibi isimlerle birlikte çekildiği görüntüler yer alıyor.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nun hem dışında hem de içinde çekilen görüntülerde Neymar'ın soyunma odasında Ronaldo Nazario de Lima, Julio Baptista, Robinho, Cicinho gibi Brezilyalıların yerinde oturduğu görülüyor.

Kulüple ve takım taraftarıyla sorun yaşadığı ifade edilen, PSG ile geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı yıldız ile Real Madrid, Barcelona gibi takımların ilgilendiği belirtiliyor.