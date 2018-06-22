Neymar'ın sevinç gözyaşları

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla eleştirilen Brezilya, Kosta Rika karşısında elde ettiği galibiyetle takımda esen kötü rüzgarlara son verdi.
Brezilya kazandı, Neymar ağladı - İZLE
NEYMAR İLK GOLÜNÜ ATTI
Dakikalar 90+7'yi gösterirken rakip fileleri havalandıran Neymar, takımın galibiyetinde başrol oynayan isimlerdendi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMAMADI
Turnuvaya iyi bir başlangıç yapamamasından dolayı üzerinde oluşan baskıyı attığı golle kıran Neymar, bitiş düdüğünün arındandan sevinçten ağladı.