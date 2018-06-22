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Neymar'ın sevinç gözyaşları

Dünya Kupası'nda Kosta Rika'yı son dakika golleriyle deviren Brezilya'da, takımın yıldızı Neymar maç sonunda gözyaşlarını tutamadı

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Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla eleştirilen Brezilya, Kosta Rika karşısında elde ettiği galibiyetle takımda esen kötü rüzgarlara son verdi.

Brezilya kazandı, Neymar ağladı - İZLE

NEYMAR İLK GOLÜNÜ ATTI

Dakikalar 90+7'yi gösterirken rakip fileleri havalandıran Neymar, takımın galibiyetinde başrol oynayan isimlerdendi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMADI

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapamamasından dolayı üzerinde oluşan baskıyı attığı golle kıran Neymar, bitiş düdüğünün arındandan sevinçten ağladı.

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