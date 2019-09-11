Neymar'ın tecavüz davasında yeni gelişme

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Model Najila Trindade geçtiğimiz günlerde kendisine şiddet uyguladığı ve tecavüz ettiği iddiasıyla Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ı suçlamıştı.

İddialardan birkaç gün sonra da olaya ait görüntüler ortaya çıkmıştı.

Bir otel odasına gizli yerleştirilen kamera görüntülerinde Neymar'a suç duyurusunda bulunan kadının konuşmadan hemen sonra futbolcuya vurduğu ve arbede yaşandığı görülüyordu.

Görüntülerde model Najila Trindade’nin Neymar’a saldırırken bunu bir gün önce dövüldüğü için yaptığını söylüyordu. Orijinali yaklaşık 7 dakika olan Portekizce konuşmalarda Najila'nın "O zaman ben sana vururum. Neden biliyor musun? Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın" dediği Neymar'ın ise "Hayır, dur" diyerek ayağa kalktığı anlaşılıyordu.

Bu görüntülerden sonra yıldız futbolcunun tecavüz soruşturmasında Brezilya polisi raporunda delil yetersizliği olduğunu açıklamıştı.

TECAVÜZ DEĞİL, İFTİRA VE GASP

Dün ise davanın düşürülmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Model Najila Trindade'ye dolandırıcılık, gasp ve iftira suçlamalarından dava açılmasına karar verildi.

Savcılar Trindade'nin suçlamalarında tecavüz değil, 'iftira ihbar ve gasp belirtileri' bulduklarını söyledi.

Trindade'nin eski kocası Estivens Alves'in ise 'yayınlanan erotik içeriği sızdırmaktan' yargılanmasına karar verildi... Alves'in, eski eşinin Neymar ile görüntülerini internete sızdığı iddia edildi.