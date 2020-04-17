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Neymar'ın transferi koronavirüs engeline takıldı

Barcelona, Paris Saint-Germain'de oynayan eski oyuncusu Neymar'ı kadrosuna katmak istiyordu. Ancak Katalan ekibi, koronavirüs nedeniyle oluşabilecek ekonomik sorunlar üzerine transferden vazgeçti.

| Haber Merkezi
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Brezilyalı oyuncu Neymar, 2017'de 4 yıl boyunca formasını giydiği Barcelona'dan ayrılarak 222 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu.

Son dönemde Katalan ekibine geri döneceği konuşulan Brezilyalı yıldızın transferi de koronavirüs engeline takıldı.

EKONOMİK ŞARTLAR NEDENİYLE TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelendiği La Liga'da, bu sebeple oluşabilecek ekonomik sorunlar kulüpleri bir hayli etkiledi.

Barcelona, transferine kesin gözüyle bakılan Neymar'dan vazgeçti. 

Yüksek maliyeti nedeniyle Neymar'ı liste dışı bırakan Barcelona, hücum bölgesine takviye arayışını da sürdürüyor. Katalan ekibi, hücum transferi için Inter'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez ile ilgileniyor.

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