Neymar'ın Türk sevgilisi

Paris Saint Germain'in yıldız Neymar, 27. yaşını çılgın bir partiyle kutladı.

Sakatlığı nedeniyle şu sıralarda sahalardan uzak kalan Neymar, düzenlediği partiye birçok futbolcu arkadaşını ve ünlü ismi davet etti.

EL ELE FOTOĞRAF

Neymar'ın düzenlediği bu çılgın partide sürpriz bir Türk isim yer aldı. Türk asıllı Avusturyalı ünlü model Elif Aksu, sosyal medya hesabından Neymar ile samimi bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta Neymar ile Elif Aksu'nun ele ele olması en çok konuşulan konu oldu.

Neymar ve Elif Aksu, daha önce bir akıllı telefon markası için kamera karşısına geçmişti.