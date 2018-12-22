Neymar'ın yeni saç stili

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG forması giyen Neymar Jr. yeni bir saç stiliyle gündeme geldi.

FUTBOLUNDAN ÇOK İMAJI KONUŞULUYOR

Barcelona'dan 222 milyon euroya PSG'ye transfer olan Neymar'ın Fransız ekibiyle büyük başarılara imza atması bekleniyordu. Ancak Brezilyalı futbolcu, futbolseverlerin hafızasına sergilediği performansla değil, kendisini yere atmasıyla ve imaj değişikleriye kazınıyor.

YİNE ŞAŞIRTTI

Yakın zamanda bıraktığı bıyıkla hayranlarını şaşırtan Neymar, bu kez de yeni saç stiliyle konuşuldu.