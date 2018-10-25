Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

1 Ramos hayranını rezil eden tıraş Ramos hayranı bir futbolsever, tecrübeli futbolcunun yüzünü kafasına tıraş ettirmek istedi ancak berber bunu başaramadı.

2 Ozan'ı Comolli bırakmadı Eintracht Frankfurt ile prensipte anlaşan Ozan Tufan, Comolli'nin istediği yüksek bonservis bedeli yüzünden Alman ekibine transfer olamadı.

3 Nagatomo'ya 'akciğer sönmesi' teşhisi kondu G.Saray, Schalke maçında göğsüne top gelen Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi konduğunu açıkladı. Yapılan müdahalenin ardından Japon futbolcunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

4 Neymar'la Cavani yine kavga etti PSG'nin yıldızları Neymar'la Cavani bir kez daha topa vurmak için kavga ettiler.

5 Suarez'in frikik denemesi Messi'yi güldürdü Messi'nin Alaves'e attığı frikik golüne özenen Suarez'in denemesi başarısız oldu. Maçı tribünden takip eden Messi ise yaşanan bu pozisyon sonrası tebessüm etti.

6 Ozan Kabak ilk Devler Ligi maçında parladı Galatasaray'ın Schalke ile 0-0 berabere kaldığı maçta Muslera'yla birlikte maçın en iyisi olan Ozan Kabak, gösterdiği performansla tam not aldı.

7 Alman basını: Hakem penaltımızı çaldı Galatasaray'ın Schalke ile 0-0 berabere kalması Alman basınında da yankılandı. Almanlar, verilmeyen penaltıları olduğunu belirterek Fransız hakemi suçladı.

8 Galatasaray U19 takımı Schalke'ye fark attı Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

9 Atletico Madrid Almanya'da 4 gol yedi Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a konuk olan Atletico Madrid, yıllar sonra ilk kez 4 gol yedi.