Neymar'la Cavani yine kavga etti

PSG'nin yıldız futbolcuları Neymar'la Cavani, dün akşam oynanan Napoli maçında yaşanan bir pozisyonda anlaşamadılar ve tartıştılar.
DAHA ÖNCE DE KAGVA ETMİŞLERDİ
Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Neymar'la Cavani, hem serbest vuruş hem de penaltı atışlarını kullanmak istedikleri için sık sık tartışmışlardı. Dönemin hocası Emery de basın toplantısında bu konuya değinip iki yıldızın bu sorunu çözmesi gerektiğini ifade etmişti.
Yaşanan bu tartışmaların ardından Fransız basını Neymar'ın Cavani'nin satılmasını istediği bile iddia edilmişti.
BU KEZ AYNI POZİSYONDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 berabere biten PSG-Napoli maçında Neymar bir pozisyonun ardından çılgına döndü.
Brezilyalı yıldız gol vuruşu yapacağı sırada takım arkadaşı Cavani tıpkı savunmacı gibi kayarak müdahale edip Neymar'ın pozisyonunu bozdu. Teknik patron Tuchel'in son bölümde oyundan aldığı Neymar, hocasının elini sıkmadan sahayı terk etti.