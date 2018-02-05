NFL'de şampiyon Philadelphia Eagles

52. Super Bowl finalinde New England Patriots'u 41-33 mağlup eden Philadelphia Eagles, tarihinde ilk kez kupaya uzanma başarısını gösterdi.

Minneapolis U.S. Bank Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği Philadelphia Eagles'ın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte farkı açan Eagles, ilk yarıyı 22 - 12'lik üstünlükle kapattı.

İkinci yarıya çok daha üstün başlayan Patriots, farkı kapatarak öne geçmesini bildi ve çeyreği 33-32 önde bitirdi.

TARİH YAZDILAR

Son çeyrekte ise bir kez daha öne geçen ve skoru 41-33 yapan Philadelphia, maçı kazanarak tarihinde ilk kez Super Bowl şampiyonu oldu. Philadelphia Eagles'ın quarterbacki Nick Foles ise maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.