Niasse Galatasaray'da oynamak istiyor

Galatasaray, aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Everton'la ciddi sorunlar yaşayan ve lig bitimiyle birlikte satış listesine konuyan Oumar Niasse, bir süredir sarı-kırmızılı ekibin radarındaydı.

Gomis gitse de kalsa da mutlaka bir forvet transferi yapacak olan Galatasaray, yüksek maliyetler sebebiyle rotayı tekrar Niasse'a çevirdi. Senegalli forvetin durumunu öğrenmek üzere menajerler vasıtasıyla temasa geçen Galatasaray yönetimi, ilk görüşmeden olumlu geri dönüş aldı.

"TERİM BÜYÜK BİR ANTRENÖR"

Niasse'nin Galatasaraylı yöneticilere, "Everton'daki durumumla ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü bana gitmem ya da kalmam gerektiği konusunda hiçbir mesaj gelmedi. Kulübümle kontratım devam ediyor. Ama benim açımdan hiçbir sorun yok. Türkiye'yi çok seviyorum. Galatasaray büyük bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Ayrıca Fatih Terim gibi büyük bir antrenöre sahipler. Kulüpler arasında anlaşsın yeter. Çünkü bu tek taraflı bir konu değil" mesajını yolladığı öğrenildi.

18 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Everton, Oumar Niasse'ı 2015-2016 sezonu devre arasında Lokomotif Moskova'dan 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldı.

Geçen sezon Premier Lig'de 22 maçta 8 gol 3 asistle oynayan 28 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle istenmeyen adam haline geldi. 2 senelik daha mukavelesi bulunan tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor.