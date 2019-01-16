Nice Balotelli'ye takım arıyor

Kariyeri boyunca gittiği her takımda sıkıntılar yaşayan Mario Balotelli'nin Fransa macerası da sona eriyor.

Sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşme sona erecek olan Gana asıllı İtalyan golcüyü devre arasında elinden çıkarmaya hazırlanan Nice Kulübü, ilk önce Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Ancak gelen teklif üzerine Şenol Güneş'in "Bende 1 tane deli var zaten" (Quaresma) diyerek 28 yaşındaki futbolcuyu istemediği öğrenildi.

Yaşanan bu gelişme üzerine, Balotelli'nin menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin de bu transfere olumsuz baktığı ifade edildi.

BONSERVİS BEDELİ İSTEMİYORUZ

Balotelli'nin geleceği hakkında konuşan Nice Kulübü Başkanı Jean-Pierre Riviere, “Mario Balotelli’yi çok seviyorum. Nice’te harika zaman geçirdi. Futbolunu burada olgunlaştırdı. Ama artık burada kalacağını düşünmüyorum. Zaten mukavelesi sezon sonunda bitecek. Bir kulüple anlaşırsa onu serbest bırakacağız. Bonservis bedeli istemiyoruz” şeklinde konuştu.