Nice, Giroud'ya talip

Chelsea'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve Londra devinden ayrılması gündemde olan Olivier Giroud için ülkesi Fransa'dan önemli bir itiraf geldi.

TRANSFERİ MÜMKÜN

Ligue 1 ekiplerinden Nice'in Başkanı Gauthier Ganaye, katıldığı bir televizyon programında Fransız golcüyle ilgilendiklerini belirtti. Telefoot'a konuşan Ganaye, Giroud transferiyle ilgili olarak, ''Giroud sözleşmesinin sonuna geliyor. Yaşına rağmen hala çok iyi bir performans gösteriyor. Size transerin mümkün olabileceğini söylüyorum. Ancak yine de çok pahalı'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlerde, Başkan Gauthier Ganaye'nin Giroud sözlerine rağmen Nice'in gol yollarında ilk hedefinin Clermont'un 22 yaşındaki forveti Florian Aye olduğu iddia edildi.

Zaman zaman adı Türk kulüpleriyle de anılan 32 yaşındaki Giroud'nun Chelsea'deki sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor. Bu sezon Premier Lig'de 26 maçta yalnızca 2 gol atabilen Giroud, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 11 maçta 10 gole imza attı