Nicolas Isimat-Mirin Beşiktaş'ta

Beşiktaş Yönetimi'nin yaptığı girişimlerin ardından, siyah-beyazlı kulüp, Ismat Mirin'in transferi için PSV Eindhoven ile 350 bin euro bonservis bedeli ile anlaşmaya vardı.

3.5 YILLIĞINA ANLAŞTILAR YILLIK 1.1 MİLYON EURO ALACAK

PSV ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mirin ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Beşiktaş'ın bu gece Fransız futbolcuyu İstanbul'a getirmesi ve oradan da Antalya kampına dahil etmesi bekleniyor. Mirin, siyah-beyazlı kulüpten 1.1 milyon euro yıllık maaş alacak.

HEM SAĞ BEK HEM STOPER OYNAYABİLİYOR

Hem sağ bek hem de stoper bölgesinde forma giymesinden dolayı Beşiktaş'ın ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduğu düşünülen Mirin'in PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

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