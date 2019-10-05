Nicolas Tagliafico: Atletico Madrid'i reddettim

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yarı finale kadar ulaşmasıyla birlikte önemli yıldızlarını kaybetmek zorunda kalan Ajax'ta, sol bek Nicolas Tagliafico için de Atletico Madrid'in talip olduğu ortaya çıktı.

Nicolas Tagliafico, yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den teklif aldığını ancak Ajax'ta kalmaya karar verdiğini açıkladı.

"BENCE DOĞRUSUNU YAPTIM"

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Arjantinli sol bek, "Atletico Madrid'den teklif aldım ancak Ajax'ı zor durumda bırakmak istemedim. Bir sezon daha burada oynamaya karar verdim. Bence doğrusunu yaptım" dedi.

Ajax ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibinde 75 maçta 11 gol, 11 asistlik performans sergiledi.