Nicolo Melli: Yine zor bir maç olacak

Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında Real Madrid deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe Beko'da yıldız oyuncu Nicolo Melli, maç önü görüşlerini bildirdi.

Karşılaşmanın kolay olmayacağını söyleyen Melli, "Çok zor bir maç. Geçen sezon bizim için en ciddi rakiplerden biri Real Madrid olmuştu. Yine zor bir mücadele olacak. Önümüzde altı mücadele daha var ve Playoff'a en iyi yerde girebilmek için oynuyoruz. Bu karşılaşma da bize bu yolda ekstra katkı sağlayabilecek bir maç olacak. Kolay olmayacak ama parkeye tüm eforumuzu koyacağız. Real Madrid çok yetenekli bir ekip; sahayı koşmayı ve üç sayılık atış kullanmayı seviyorlar. Bu nedenle yoğun bir maç oynamalı ve kendi ritmimizi maça yansıtmalıyız." şeklinde konuştu.