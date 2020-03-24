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Eski milli kaleci Nihat Akbay vefat etti

Bir dönem Galatasaray ve A Milli Takım'ın kalesini koruyan Nihat Akbay, 75 yaşında hayatını kaybetti.

| Haber Merkezi
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A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecilerinden Nihat Akbay, vefat etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Akbay'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"A Milli Futbol Takımı'mızın eski kalecilerinden Nihat Akbay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Beykoz ile Galatasaray kulüplerinde uzun yıllar forma giyen ve Türk futboluna değerli katkılarda bulunan merhum Nihat Akbay'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."


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