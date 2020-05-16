Nihat Özdemir: Maçların başlamasında beIN'in de rolü var

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te Hakan Çelik in konuğu olan Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 'Biz duramayız" dediğini, Koca'nın da kendisine "Zaten özerk bir kurumsunuz. Karar size ait" şeklinde cevap verdiğini söyledi.

İşte Özdemir'in sözleri.

"Bu bizim tek başıma aldığımız bir karar değil. Biz UEFA'nın bir üyesiyiz. Her zaman aldığımız kararları UEFA'ya danışarak alıyoruz. Yardımcım sayın Servet Özdemir UEFA'nın bir üyesi. UEFA'dan sürekli görüş alıyoruz. UEFA diyor ki bize son video konferansta 'Yapılabilirse, insan sağlığı başta olmak üzere; Temmuz sonuna kadar bunları bir tamamlayın. Ben de Avrupa maçlarını oynayayım, Ağustos sonunda da finali yapayım. Final de İstanbul da yapılacak. Bu da bizim için çok önemli."

"ŞİMDİLİK 12 HAZİRAN DEDİK"

"Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'yla yaptığımız toplantıda herkesin görüşü acaba Haziran ayında başlanabilir miydi. 7 tane üst senaryo, 3 tane de alt senaryo hazırladık. Sayın bakanın da görüşü buydu. Biz zaten diyoruz ki 'Şimdilik' haziran diyorum. Ama ben temmuz ayında seyircili de başlayabilirim lige. Önemli olan ülkemizde COVID vakaları nasıl gidiyor. Avrupa ve dünyada bunu en iyi idare eden bizim ülkemiz. Vefat sayımız azalıyor. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Alternatiflerimiz var. Zaman yönünden bir sıkıntımız yok. Belki biz temmuz ayındaki maçlarımızı şimdilik seyircisiz kararı olmasına rağmen belki biz seyircili oynayacağız. Stadyumdaki bütün giriş çıkış planlarını yaparak biz maçlarımızı oynayacağız. Belki seyircili de olabilir."

"YAYINCI KURULUŞUN GÖRÜŞLERİNİ ALMAK ZORUNDAYIZ"

"Şimdi tabii, aldığımız kararın nedenlerinden biri de yayıncı kuruluş beIN Sports. Futboldaki en önemli gelir kaynaklarından biri. Şöyle söyleyeyim, 4 büyüklerin gelirlerinin neredeyse yüzde 45'i, diğerler kulüplerin ise yüzde 80'i sadece beIN Sports'tan gelen paralar. Tabii ki aldığımız kararın önemli paydaşlarından biri de yayıncı kuruluş. Onların görüşlerini almak zorundayız."

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"SAĞLIK BAKANIMIZ, KARAR SİZE AİT DEDİ"

"Başlangıç tarihi için Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yla görüştük. Ben kendisine 'Biz duramayız' dedim, o da bize 'Zaten özerk bir kurumsunuz. Karar size ait' dedi."

"12-13 KULÜP OYNAMAK İSTİYOR"

"Çok disiplinli ve ayrıntılı bir protokol hazırlayarak kulüplerimize yolladık. Tekrar altını çiziyorum sağlıktan hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Futbolcumuzun, yöneticimizin sağlığı bizim için liglerden değerli. Biz ne yapıp edip, ne olursa olsun bu ligi oynatacağız. Bizde voleybol, basketboldan farklı. Onlar kapalı salon sporu. Biz futbol olarak farklıyız. Açık havada oynuyoruz. Orada kulüpler oynamak istemiyorlar. Bizde 12-13 kulüp futbol oynayarak ligi tamamlamak istiyor. 1. Lig de oynamak istiyor. 2. 3. Lig bizim için 12 haziran erken diyor. Kademeli başlatmak istiyor diğer ligleri. 19 Haziran'da 1. Lig, sonraki haftalarda alt ligler olmak üzere başlatmak istiyoruz."

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