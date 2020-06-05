Nihat Özdemir'in şike sözleri F.Bahçelileri kızdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomist Dergisi'nin Instagram canlı yayınına katıldı.

Özdemir'in "şike" sözleri Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine neden oldu.

"9 YILDIR ŞİKE YAPILMIYOR"

Özdemir, Fenerbahçe'nin hukuki mücadelesini devam ettirdiği sezon için, "Birçok ülkede böyle olaylar oldu, İtalya, İngiltere, Fransa'da oldu, Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE CEKETİNİ DIŞARI ASTIM"

Başkanlık görevinde tarafsız olduğunu da kaydeden başkan, "17 yıl Fenerbahçe yönetim kurulunda çalıştım, 10 yılın fazlasında başkanvekilliği yaptım. Görüyorum ki en fazla tepki aldığım grup, aldığım kararlardan en çok şikayet edenler Fenerbahçe taraftarları. Bunu gördükçe de, 'Ya Nihat, sen doğru karar alıyorsun, Fenerbhaçe ceketini dışarı asarak buraya oturdun' diyorum. Karar alırken son derece objektif olmaya ve paylaşımcılığı sağlamak için mücadele ediyorum." dedi.

Bu sözler üzerine Twitter'da organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, "NihatÖzdemirİhraçEdilsin" şeklinde bir etiket başlatarak, Özdemir'in kulüp üyeliğinin iptal edilmesini istedi.