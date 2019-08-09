Nihat Özdemir: Hakem atamalarını yazılımla yapacağız

Hakem seminerinde yeni dönemle ilgili açıklamalar yapan Başkan Nihat Özdemir, yapılacak değişiklikleri anlattı. Maçlara atanacak hakemlerin bir yazılımla yapılacağını ifade eden Özdemir, ceza ve ödül sistemi getireceklerini belirtti.

HAKEMLERE CEZA VE ÖDÜL SİSTEMİ GELİYOR

Hakemlerle ilgili yeni projelerinden bahseden Özdemir, "Yeni kurulumuzun başarı için birçok yenilikleri olacak. Hakem ve gözlemci atamalarının bir yazılımla ve başarı esasıyla yapılacak olması, hakemliğe ödül ve ceza sistemi getirilmesi, Türkiye genelinde hakem ve VAR hakemi taraması yapılması, eski önemli hakemlerimizin scouting ekibi ile genç hakemlerimizi izlemesi, eski futbolcuların hakem olması için kolaylıklar sağlanması inanıyoruz ki Türk hakemliğine kalite getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem sayısının 25'ten 43'e yükseltildiğini belirten Özdemir, yeni sezonda sorumlulukların paylaşılacağını söyleyerek, şunları kaydetti: "Bu sezon öncesinde iki önemli karara imza attık. Mayıs ayında yapılan talimat değişikliği ile üst klasman hakem sistemine geçmiş bulunuyoruz. Yeni sistemde hakem sayımız 25'ten 43'e yükselttik. Geçen yıl açıkça görüldü ki, dar kadro ile hakemlerimize çok fazla yüklendik. Her hafta maç stresi yaşayan sizler de hiç dinlenme fırsatı bulamadan görevler yaptınız. Ancak yeni oluşturduğumuz geniş kadro ile üzerinizdeki bu baskıyı azaltmayı hedefliyoruz. Yeni dönemde, bütün hakemlerimiz sahada, saha kenarında ve VAR'da görev yapacaklar. Ve böylece sorumluluklar paylaşılacak. Bu sistemle arzumuz, hata oranının düşmesi. Hakemlerin daha da az gündeme gelmesi, hakem kararları yerine futbolun konuşulması. Bir diğer önemli adımımız ise yeni bir Merkez Hakem Kurulu oluşturmak oldu. Yönetim olarak Sayın Zekeriya Alp'e MHK başkanlığı için teklif götürdük. Kendisi bütün nezaketiyle Türk futboluna hizmet için teklifimizi kabul etti. Bu vesile ile Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine teşekkürlerimi yönetim kurulu adına sunmak istiyorum. Sayın Zekeriya Alp, çok tecrübeli ve futbolumuzun saygın isimlerinden birisi. Deneyimiyle, birikimiyle Türk hakemliğine geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. Ben ve yönetim kurulum, Sayın Alp'in önderliğinde iyi bir sezon geçireceğinizden ve daha başarılı olacağınızdan eminiz."