Nihat Özdemir: Her kulübe eşit davrandık

Verdiği kararlarla hemen hemen her kulübün ağır eleştirilerine maruz kalan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, istifa etmeyeceğini, görevinin başında olduğunu açıkladı.

Özdemir, "İstifa iddialarını ciddiye bile almadım. Sonuna kadar bu göreve devam edeceğim" dedi.

"HERKES ŞİKAYET EDİYOR, AYNAYA BAKAN YOK"

TFF ve MHK'ya yönelik tepkilerle ilgili açıklama yapan Özdemir "Liglerimizde ikinci yarı yeni başladı ama herkesin şikayeti var. Bu sezon, kulüpler TFF ile ilgili 50'ye yakın açıklama yaptı. Dört büyüklerin sadece başkanlarının, 90'ının üzerinde basın açıklaması bulunmaktadır. 18 kulübümüzde, TFF'nin kararlarından yakınıyor. Konu hep benzer, 'O hakemi istemeyiz, bu hakemi istemeyiz, MHK gitsin, şu gelsin' söylemleri. Hepsinin ortak bir söylemi var, 'TFF bizi engelliyor, Kurullar yanlı karar alıyor.' TFF ve MHK, ayrıca kurullar 18 takımı nasıl birden hedef alır? Aynaya bakan hiç yok! Hatalar olacak, bu hatalar düzelecek, eleştiri de yapılacak. Ancak bu eleştiriler adaletli olmalı. İstifa iddialarını ciddiye bile almadım. Sonuna kadar bu göreve devam edeceğim" dedi.

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"HİÇBİR KULÜBÜ DİĞERİNDEN AYIRMADIK"

Kulüplerin söylemleri hakkında konuşan Nihat Özdemir, "Bu tablo sadece futbolumuza zarar veriyor. 'Kirli düzen, şaibe, masayı vurma, masayı kırmak' gibi sorumluluktan uzak söylemlerin Türk futboluna ne faydası var? Haksız, hukuksuz hiçbir iş yapmadık. Hiçbir kulübü diğerinden ayırmadık. Kulüplerin değil, Türk futbolunun çıkarını düşündük. Kurullarımız için algı operasyonu yapılıyor. Bu söylemler karşısında sustuk ve kendimizde hata aradık. Hatamız varsa, düzeltmeye çalıştık. Polemiklerin dışında kaldık. Her açıklamayı kamuoyunun takdirine bıraktık. Ancak bugün cevap hakkımızı kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAYGI GÖRMÜYORUZ"

Kulüplere mesaj gönderen TFF Başkanı, "Her hakem hatasının organize şekilde kamuoyu oluşturarak daha ilk haftadan şampiyonluk kaybetmişçesine feryat figan gündeme taşınmasını üzülerek izledik. Tarafsız kurullarımızın aldığı kararlara saygı bekledik ama hiçbir gün göremedik. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmenin uğraşı içindeyiz. Kurullarımız daha iyi olmak için çaba veriyor. Her adımda farklı kesimlerden benzer tepkileri manidar buluyoruz. Türk futbolunun geçmişte yaşadıklarını gelecekte yaşamaması için çaba harcıyoruz. Ne olursa olsun hiçbir kesimin kararlarımızı etkilemesine izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.