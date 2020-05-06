Nihat Özdemir: Koronalı futbolcu ligi etkilemeyecek

Liglerin 12 Haziran'da başlayacağını duyuran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, diğer merak edilen soruları da yanıtladı.

Özdemir'in sözleri şu şekilde:

"FUTBOLCU KORONAYA YAKALANSA DA LİG DEVAM EDECEK"

"Bizim ligi durdurmak gibi bir planımız yok ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz. Önemli olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun katılımıyla TFF Bilim Kurulu olarak yayınlayacağımız Maç Oynama Protokolü rehberimiz olacak. Kulüplerimizin bu protokole dikkat etmesi lazım. Her tedbire rağmen pozitif vaka çıkarsa Sağlık Bakanlığı ile görüşüp ona göre karar vereceğiz. Hangi futbolcuda koronavirüs çıkarsa, o kalan maçlarda olmayacak. Lig aynen devam edecek. Koronalı futbolcu ligi etkilemeyecek.

"SON 4 HAFTA TARAFTAR ALABİLİRİZ"

Yarın şartlar değişir, başka kararlar alabiliriz. Şartlar düzelirse, kalan 8 haftanın 4 haftasını seyircili bile oynayabiliriz.

Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor - İZLE

"4 TAKIM OYNAMAK İSTEMEDİ"

"Süper Lig'de 18 takımdan 13-14'ü liglerin oynanmasını istiyor. 1. Lig'den 11 takım ligin oynanmasını istiyor. 2. Lig ve 3. Lig'lerde 90 takım var. Yüzde 73 ligin oynanmasını istemiyor, ancak yüzde 27 oynanmasını istiyor. TFF Sağlık Kurulu'nun yayınladığı protokole zor diyenler var. Biz en az hasar göreceğimiz protokolü yayınladık. Bizim ana hedefimiz bunlara uymak. Ama bu sefer Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bize yollacağı yeni protokolü yayınlayacağız. Buna uymak zorundalar.

"HER TAKIM KENDİ STADINDA OYNAYACAK"

'Tek şehirde futbol oynamak TFF'nin hiçbir zaman gündemine gelmedi. Böyle bir şey yok. Ligleri, herkesin kendi ilinde ve stadında oynayarak tamamlamak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, bu felakete karşı her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek bir mücadele gösterdik.''



