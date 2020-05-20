Nihat Özdemir: Tüm kulüplerle anlaştık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in başlama tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte kameraların karşısına geçen Özdemir, 18 kulüple de anlaşmaya vardıklarını, maçların 12 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

"7 KULÜP KÜME DÜŞME OLMASIN DEDİ"

Küme düşmenin kaldırılmasının talep edildiğini de belirten Özdemir, "Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Kesin kararı 28 Mayıs'ta vereceğiz. Ayrıca 7 kulüp, önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. Bunu değerlendireceğiz." dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ayrıca "Kulüplerimiz finansal olarak zor durumdalar. Yapacağımız bir sürü seri toplantı neticesinde, kulüpleri finansal yönden nasıl rahatlatacağımızı planlayacağız ve bunları sizlerle de paylaşacağız. Koronavirüsle mücadelede başarılıyız, inşallah futbolda da sorun yaşamayacağız." diye konuştu.