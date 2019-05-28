Nihat Özdemir: Yabancı sistemi değişecek

Türk futbolunda gözler federesyon seçimlerine çevrildi. 1 Haziran'da yapılacak seçimlerde kazanmasına kesin gözüyle bakılan Nihat Özdemir, projelerini anlatırken yabancı kuralını da değiştireceklerini ifade etti.

"YERLİ OYUNCULAR ŞANS BULAMIYOR"

Nihat Özdemir, yabancı sayısını fazla olduğunu ifade ederek düşündükleri sistemi şöyle açıkladı: "Türk oyuncular gerekli sayıda yer bulamıyorlar. Bazı takımlar 11 yabancı ile maçlara çıktı, bu spor kamuoyunu üzdü. Bu 11 yabancı ve 11 yabancıyı oynatabilme yetkisi bir süreç içinde sonlanmalıdır."

"Yabancı sayısının artmasıyla Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig'de kalite yükseldi. Yabancı sayısını kademeli olarak azaltmamız gerektiğine inanıyorum. Mesela sahada 8 yabancı olacak, 2 tribünde olacak, 4 kulübede olacak. Ya da 6 diyeceğiz, 6+2+2 yapacağız mesela."

DAHA ÖNCE DENENMİŞ SİSTEMLER

Başkan adayı Nihat Özdemir'in seçildikten sonra getireceklerini söylediği sistem Türkiye'de daha önce denendi.

Geçmiş federasyonlar, 6+2, 6+2+2, 6+0+4, 5+3 gibi birçok değişik kuralı Türkiye'de hayata geçirdi ancak tüm sistemler yerli kalitesini artırmaya yetmedi.