Nihat Özdemir: Şenol Güneş'in iki maça çıkmasını istiyoruz

Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığı'ndan istifa etmesiyle birlikte göreve İcra Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli vekalet edecek.

Olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GÜNEŞ'İ İKİ MAÇ İÇİN DE İSTİYORUZ"

TRT Spor'da yer alan habere göre Şenol Güneş'in Arnavutluk ve Moldova ile yapılacak olan karşılaşmalarda takımın başında olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Şenol Güneş ile eski başarıları yeniden yakalamak istiyoruz. Mart ayında oynanacak olan maçlara çıkması için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ TOPLANMA KARARI ALDI

Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in A Milli Takım ile anlaşmasıın ardından toplantı yapma kararı aldı.

Yönetimin masaya yatıracağı ilk konu, deneyimli teknik adamın Haziran ayına kadar iki takımı birden çalıştırma ihtimali olacak. Diğer bir ihtmal ise sezon sonu beklenmeden Şenol Güneş ile yolları ayırmak. Bu iki seçeneği değerlendirecek olan siyah-beyazlı yönetim, kararını toplantı sonrası açıklayacak.