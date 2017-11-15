Nijerya Arjantin'e 4 attı

2018 Dünya Kupası'na katılacak iki ekip Nijerya ve Arjantin, Rusya'da kozlarını paylaştı. Nijerya, 2-0 yenik düştüğü maçta Arjantin'i 4-2 yendi.

Arjantin ile Nijerya, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlardan Krasnodar'da karşı karşıya geldi.

NİJERYA İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Lionel Messi'nin kadroda olmadığı maçta Arjantin, 27. dakikada Ever Banega ve 36. dakikadaC'nun golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarının bitimine bir dakika kala Kelechi Iheanacho farkı bire indirdi ve ilk yarıyı Tangocular 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Nijerya, Süper Kartallar lakabına uygun bir performans sergiledi. Alex Iwobi, 52. dakikada skoru eşitlerken; iki dakika sonra Brian Idowu, Nijerya'yı 3-2 öne geçirdi. 73. dakikada Alex Iwobi bir kez daha sahneye çıkarak skoru belirledi, Nijerya: 4 - Arjantin: 2.