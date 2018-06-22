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Nijerya İzlanda maçından 3 puan çıkardı

Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde Nijerya İzlanda'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuç Messi'li Arjantin'i ümitlendirdi.

Nijerya İzlanda maçından 3 puan çıkardı
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Dünya Kupası'nda D Grubu ikinci maçlar Nijerya-İzlanda maçı ile tamamlandı.

NİJERYA KAZANDI ARJANTİN'E ŞANS DOĞDU

Afrika temsilcisi Nijerya, İzlanda'yı 2-0 mağlup etti ve grubun seyrini değiştirdi.

Bu sonucun ardından turnuvaya kötü bir başlangıç yapan Arjantin'in gruptan çıkma şansı yükseldi.

ARJANTİN SON MAÇINDA NİJERYA İLE OYNAYACAK

D Grubunda Hırvatistan 6 puanla lider konumda, İzlanda'yı yenen Nijerya ise punanını 3'e çıkararak ikinciliğe yükseldi. İzlanda ve Arjantin'in ise 1'er puanı bulunuyor. Messi'li Arjantin, grubun son maçında Nijerya ile karşılaşacak.

ARJANTİN'İN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ

Güney Amerika ekibi Nijerya'yı mağlup ederse puanını 4'e çıkaracak ve İzlanda-Hırvatistan maçının sonucunu bekleyecek.

İzlanda, Hırvatistan karşısında 3 puan alamazsa, Arjantin son 16 turuna yükselecek. Ancak İzlanda son maçını kazanırsa iki takım da grubunu 4'er puanla tamamlayacak ve bir üst tura yükselen takım averajla belli olacak.

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