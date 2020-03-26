Nijerya'da fidye için iki futbolcu kurtarıldı

Ulusal basında çıkan haberlere göre; Ondo eyaleti Emniyet Müdürü Undie Adie, yaptığı açıklamada, iki gün önce kaçırılan Nijerya Milli Takımı oyuncuları Dayo Ojo ile Benjamin İluyomade'nin kurtarıldığını duyurdu.

İKİ OYUNCUNUN DA DURUMU İYİ

Adie, futbolcuların nasıl kurtarıldığına dair detay paylaşmazken sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Ojo ve İluyomade'yi kaçıran silahlı kişiler, ilk önce 100 milyon naira (yaklaşık 1 milyon 700 bin lira) fidye istemiş, sonra da miktarı 20 milyon nairaya (yaklaşık 360 bin lira) indirmişti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'daki güvenlik boşluğu nedeniyle, fidye için insan kaçırma hadiselerine sıklıkla rastlanıyor.