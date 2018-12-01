Nijeryalı hakem Türkiye'de maç yönetti

1 Cocu 15 bin euro prim kazandı UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan Fenerbahçe'de sözleşmesi henüz feshedilmeyen Phillip Cocu, kontrat gereği 15 bin euroluk primin sahibi oldu.

2 94 yıllık rekabetin 'en'leri Beşiktaş ile Galatasaray derbisi öncesi 94 yıllık rekabetin tarihine göz atalım. Oynanan 343 maçta en farklı galibiyeti 9-2'lik skorla sarı-kırmızılılar aldı.

3 Fenerbahçe Kulübü: Koeman haberleri yalan Fenerbahçe Kulübü, Erwin Koeman’ın "2019 yılını göremem" şeklinde bir açıklamasının olmadığını duyurdu.

4 Diagne F.Bahçe maçı öncesi iddialı konuştu Attığı gollerle Kasımpaşa'yı sırtlayan isim olan Diagne, "Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim" dedi. Golcü futbolcu, Fenerbahçe'yi yeneceklerini de söyledi.

5 Tuktamysheva'dan Neymar'a: Ben daha az düşüyorum 2015 Dünya Şampiyonu Rus buz patenci Elizaveta Tuktamysheva, PSG-Liverpool maçında sık sık yere düşen Neymar'la dalga geçti.

6 Hollanda basını Lens'i konuşuyor Hollanda'nın önemli gazeteleri, Sarpsborg maçında 2 gol 1 asistle oynayan Lens'e övgüler yağdırdı.

7 Derbi öncesi sakatların son durumu Yarın oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı takıma Medel, Gökhan ve Lens'ten iyi haber geldi.

8 Şenol Güneş ve Fatih Terim'in derbi taktikleri Yarın oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Şenol Güneş'in en büyük kozu Lens olacak. Fatih Terim ise en çok Onyekuru'ya güveniyor.

9 Fikret Orman derbi primlerini artırdı Beşiktaş Teknik Direktörü Fikret Orman, 3-2'lik Sarpsborg galibiyetinin ardından 50 bin liralık derbi primini 100 bin liraya çıkardı.